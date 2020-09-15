Київське "Динамо" двадцять другий раз у своїй історії спробує пробитися у груповий етап Ліги чемпіонів через кваліфікацію. Після того, як турнір було реорганізовано, киян вперше стартували у кваліфікації у сезоні 1993/1994, коли поступилися "Барселоні".

Перемоги Сезон 1994/1995 "Динамо" – "Сількеборг" 0:0, 3:1 (3:1) Сезон 1995/1996 "Динамо" – "Ольборг" 1:0, 3:1 (4:1) Згодом "Динамо" було дискваліфіковано з Ліги чемпіонів через підкуп суддів у матчі групового етапу. До теми Динамо – АЗ Алкмаар: анонс матчу кваліфікації Ліги чемпіонів Сезон 1997/1998 Перший кваліфікаційний раунд "Динамо" – "Баррі Таун" 2:0, 4:0 (6:0) Другий кваліфікаційний раунд "Брондбю" – "Динамо" 2:4, 1:0 (3:4) Сезон 1998/1999 Перший кваліфікаційний раунд "Динамо" – "Баррі Таун" 8:0, 2:1 (10:1) Другий кваліфікаційний раунд "Динамо" – "Спарта" Прага 0:1, 1:0 (3:1 по пенальті) Сезон 1999/2000 Другий кваліфікаційний раунд "Динамо" – "Жальгиріс" 2:0, 1:0 (3:0) Третій кваліфікаційний раунд "Ольборг" – "Динамо" 1:2, 2:2 (3:4) Сезон 2000/2001 Третій кваліфікаційний раунд "Динамо" – "Црвена Звезда" 1:1, 0:0 ("Динамо" пройшов в груповий етап завдяки голу на виїзді) Сезон 2001/2002 Третій кваліфікаційний раунд "Динамо" – "Стяуа" 4:2, 1:1 (5:3) Сезон 2002/2003 Третій кваліфікаційний раунд "Динамо" – "Левскі" 1:0, 1:0 (2:0) Сезон 2004/2005 Третій кваліфікаційний раунд "Динамо" – "Трабзонспор" 1:2, 2:0 (3:2) Сезон 2006/2007 Другий кваліфікаційний раунд "Металлург" – "Динамо" 1:4, 0:4 (1:8) Третій кваліфікаційний раунд "Динамо" – "Фенербахче" 3:1, 2:2 (5:3) Сезон 2007/2008 Третій кваліфікаційний раунд "Динамо" – "Сараєво" 1:0, 3:0 (4:0) Сезон 2008/2009 Другий кваліфікаційний раунд "Дроеда Юнайтед" – "Динамо" 1:2, 2:2 (3:4) Третій кваліфікаційний раунд "Динамо" – "Спартак" М 4:1, 4:1 (8:2) Сезон 2012/2013 Третій кваліфікаційний раунд "Динамо" – "Феєноорд" 2:1, 1:0 (3:1) Плей-офф "Динамо" – "Боруссія" М 3:1, 1:2 (4:3) Читайте також Чи зможе "Динамо" здолати "АЗ Алкмаар" у Києві: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів Поразки Сезон 1993/1994 Перший раунд "Динамо" – "Барселона" 3:1, 1:4 (4:5) Сезон 1996/1997 "Динамо" – "Рапід" 2:6 (0:2, 2:4) Сезон 2005/2006 Другий кваліфікаційний раунд "Тун" – "Динамо" 2:2, 0:1 (2:3) Сезон 20010/2011 Третій кваліфікаційний раунд "Динамо" – "Гент" 3:0, 3:1 (6:1) Плей-офф "Динамо" – "Аякс" М 2:3 (1:1, 1:2) Сезон 20011/2012 Третій кваліфікаційний раунд "Динамо" – "Рубін" 0:2, 1:2 (1:4) Сезон 20017/2018 Третій кваліфікаційний раунд "Динамо" – "Янг Бойз" 3:1, 0:2 (3:3 "Янг Бойз" пройшов завдяки голу на виїзді) Сезон 2018/2019 Третій кваліфікаційний раунд "Динамо" – "Славія" 1:1, 2:0 (3:1) Плей-офф "Динамо" – "Аякс" 1:3, 0:0 (1:3) Сезон 2019/2020 Третій кваліфікаційний раунд "Динамо" – "Брюгге" 3:3, 0:1 (3:4) "Динамо" 21 раз зіграло у кваліфікації Ліги чемпіонів. "Біло-сині" 13 разів зуміли подолати кваліфікацію, відтак восени грали на груповому етапі. Вісім разів "Динамо" не вдавалося пройти кваліфікаційний раунд. Кривдниками "біло-синіх" були: "Барселона" (Іспанія), "Рапід" (Австрія), "Тун" (Швейцарія), "Рубін" (Росія), двічі "Аякс" (Нідерланди), "Янг Бойз" (Швейцарія) та "Брюгге" (Бельгія).