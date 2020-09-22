Киевское "Динамо" 23-го сентября продолжит свой путь в групповой этап Лиги чемпионов. В финале квалификации "бело-синие" встретятся с бельгийским "Гентом". Первая игра двухматчевого противостояния состоится на поле "Гента". Анонс матча "Гент" – "Динамо" читайте далее в материале.

Гент-Динамо: анонс

Что: плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Где: Гент, "Геламко Арена"

Когда: 22:00

Где смотреть: Телеканал "Футбол 2"

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Прошлые встречи

"Динамо" уверенно победило "Гент" в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов-2010/11, пишет 24 канал. Это был дебют бельгийского клуба в главном еврокубке.

На стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского киевляне выиграли 3:0, а затем развили успех в Бельгии – 3:1.

В первой игре победу "Динамо" обеспечили голы Ярмоленко, Шевченко и Зозули. В той игре на воротах киевлян стоял Денис Бойко, который сейчас выступает за "Динамо".

В ответной игре "Динамо" выиграло благодаря мячам Гармаша, Милевского и Гусева. За "Гент" отличился Кулибали.



"Динамо" / "Гент" сравнительная инфографика / 24 канал

Кадровая ситуация

У "Динамо" в дальнейшем серьезные проблемы с линией обороны, информирует сайт киевлян. Травмированный Никита Бурда, с ангиной в больнице длительное время находился Денис Попов, не сыграет из-за повреждения Александр Тимчик.

Также Артем Шабанов провел лишь один матч за молодежную команду.

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У "Гента" грузинский полузащитник Георгий Чакветадзе повредил колено в матче с "Рапидом" и точно пропустит первый матч с "Динамо". Также под вопросом его участие и в поединке в Киеве за неделю.

Кроме того, наставник "Гента" Вим де Деккер после игры с "Мускроном" рассказал о проблемах со здоровьем трех ключевых исполнителей – полузащитника Романа Безуса и Свена Кумса, а также нападающего Лорана Депуатра.

Старт в сезоне-2020/2021

"Динамо" в стартовых турах Премьер-лиги набрало 7 очков. "Бело-синие" победили "Олимпик" (4:1) и "Львов" (3:1) и поделили очки с "Десной" (0:0).

Также "Динамо" в противостоянии за Суперкубок Украины обыграло донецкий "Шахтер" (3:1). В предварительном раунде квалификации Лиги чемпионов киевляне выбили АЗ (2: 0).

"Гент" успел провести уже шесть туров в Жупилер-лиге, в которых одержал две победы ("Мехелен" - 1:0, "Мускроне" – 1:0) и потерпел четыре поражения ("Сент-Трюйден" – 1:2, "Кортрейк" – 1:2, "Антверпен" – 0:1, "Эйпен" – 1:2).

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Со старта сезона-2020/2021 в "Генте" состоялись две тренерские отставки. После 2-го тура команду покинул датчанин Йесс Торуп, возглавлявший "буйволов" с 2018 года.

После 5-го тура из команды попросили уйти румына Ласло Болони. Сейчас исполняющим обязанности главного тренера является Вим де Деккер.

"Динамо" сменило тренера на старте сезона. Вместо Алексея Михайличенко был назначен экс-тренер "Шахтера" Мирча Луческу.

Украинский след в "Генте"

Цвета бельгийского клуба защищают сразу три футболиста сборной Украины.

В центре защиты основным игроком "Гента" является Игорь Пластун. В центре поля играет Роман Безус, а наконечником атак бельгийцев выступает Роман Яремчук.

Отметим, что Безус и Яремчук – бывшие футболисты "Динамо".