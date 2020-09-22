23 вересня "Гент" вдома поміряється силами із "Динамо" у першому матчі плей-офф Ліги чемпіонів. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому протистоянні.

Гент – Динамо: прогноз

У попередньому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів "Динамо" перемогло нідерландське "АЗ Алкмаар" у Києві 2:0. Перший тайм видався доволі "сухим" на моменти, а тим паче на голи. Вже у дебюті другого тайму Родрігес вивів "Динамо" вперед, скориставшись обрізкою суперника, інформує 24 канал.

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Наприкінці матчу "Динамо" забило другий гол і поставило крапку у матчі. Швидка контратака вдалась киянам, яку вдало завершив Шапаренко.

"Гент" же здолав "Рапід" 2:1. Перевага "Гента" була вдало реалізована на 36-й хвилині. Дорш став автором першого результативного удару у матчі. Другий гол у активі українського легіонера Яремчука, який впевнено відправив м'яч у сітку воріт із 11-метрової позначки. У компенсований арбітром час господарям вдалось скоротити перевагу господарів – 2:1.

Наголосимо, що у складі "Гента" грають українці Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун. Гол першого якраз вивів команду на "Динамо" у плей-офф Ліги чемпіонів.

Гент – Динамо: попередні протистояння

Кияни вже раніше зустрічались із "Гентом" у 2010 році. Тоді "Динамо" двічі впевнено переграло бельгійців. Спершу вдома київський клуб розгромно переміг 3:0. Тоді за "Динамо" забивали Ярмоленко, Шевченко та Зозуля.

А у другому поєдинку на виїзді кияни святкували успіх із рахунком 1:3. Результативними ударами за "Динамо" відзначались Гармаш, Мілевський та Гусєв. Останній зараз входить у тренерський штаб наставника киян Мірчі Луческу.

Перший матч між "Гентом" та "Динамо" відбудеться вже 23 вересня. Стартовий свисток судді пролунає о 21:55.

Гент – Динамо: що прогнозують букмекери

Букмекери Parimatch віддають невелику перевагу у цьому матчі "Генту". На перемогу бельгійців стоїть коефіцієнт 2,45, а на звитягу "Динамо" – 2,95. Нічия у цьому протистоянні оцінена коефіцієнтом 3,25.

Вболівальники швидше за все побачать перший гол у виконанні господарів матчу – 1,78. А на те, що команда Луческу першою відкриє рахунок – 1,97.

Аналогічні коефіцієнти стоять на останній гол у зустрічі. "Тотал матчу 2-3 голи" – 2,08.

На те, що "Гент" заб'є у першій 45-хвилинці стоїть коефіцієнт 2,14. А на перший гол "Динамо" у першій частині матчу – 2,33. Спеціалісти вважають, що хоча б одна з команд не заб'є у першому таймі – 1,16. А такий же показник, але на другу частину поєдинку – 1,28.

Перемога "Гента" в один м'яч оцінена у 3,95, а успіх команди Луческу – 4,40.

На перемогу "Динамо" і тотал матчу більше 2,5 – 5,00. А на звитягу "Гента" Яремчука і тотал матчу більше 2,5 – 4,10.



"Гент" – "Динамо" / Фото Інфографіка 24 каналу