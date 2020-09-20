"Гент" зазнав втрат перед матчем з "Динамо": гру пропустить футболіст збірної України
Бельгійський "Гент", який стане суперником "Динамо" у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, зазнав кадрових втрат. Відразу троє футболістів "Гента" можуть пропустити поєдинок.
Гру з "Динамо" можуть пропустити Роман Безус, Лоран Депуатр і Свен Кумс. Про це повідомляє belgiumsoccer.be.
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Характер травм футболістів
Українець Роман Безус пропустив матч чемпіонату Бельгії проти "Мускрона". "Гент" здобув мінімальну перемогу, хоча українець Роман Яремчук не зміг реалізувати пенальті.
Водночас Кумс і Депуатр були замінені упродовж гри через пошкодження.
Про стан гравців розповів головний тренер "Гента" Вім де Деккер.
Безус не в формі, він відчував себе не дуже добре в останні дні. Сподіваюся, що з Депуатром все буде добре. Що стосується Кумса, я трохи боюся випускати його проти "Динамо",
– сказав новоспечений наставник "Гента".
20-го вересня футболісти "Гента" повинні пройти обстеження. Тренер "Гента" висловив сподівання, що травмовані футболісти зможуть зіграти з "Динамо".
"Гент" у сезоні-2020/2021
У чемпіонаті Бельгії "Гент" провів 6 матчів та здобув тільки дві перемоги. Ще чотири матчі бельгійці програли.
Унаслідок невдалих результатів "Гент" змінив головного тренера.
У 3-у раунді кваліфікації Ліги чемпіонів "Гент" пройшов австрійський "Рапід".