Бельгійський "Гент", який стане суперником "Динамо" у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, зазнав кадрових втрат. Відразу троє футболістів "Гента" можуть пропустити поєдинок.

Гру з "Динамо" можуть пропустити Роман Безус, Лоран Депуатр і Свен Кумс. Про це повідомляє belgiumsoccer.be.

Варте уваги "Гент" звільнив тренера перед Лігою чемпіонів: у наставника був конфлікт з українцем Яремчуком

Характер травм футболістів

Українець Роман Безус пропустив матч чемпіонату Бельгії проти "Мускрона". "Гент" здобув мінімальну перемогу, хоча українець Роман Яремчук не зміг реалізувати пенальті.

Водночас Кумс і Депуатр були замінені упродовж гри через пошкодження.

Про стан гравців розповів головний тренер "Гента" Вім де Деккер.

Безус не в формі, він відчував себе не дуже добре в останні дні. Сподіваюся, що з Депуатром все буде добре. Що стосується Кумса, я трохи боюся випускати його проти "Динамо",

– сказав новоспечений наставник "Гента".

20-го вересня футболісти "Гента" повинні пройти обстеження. Тренер "Гента" висловив сподівання, що травмовані футболісти зможуть зіграти з "Динамо".

"Гент" у сезоні-2020/2021

У чемпіонаті Бельгії "Гент" провів 6 матчів та здобув тільки дві перемоги. Ще чотири матчі бельгійці програли.

Унаслідок невдалих результатів "Гент" змінив головного тренера.

У 3-у раунді кваліфікації Ліги чемпіонів "Гент" пройшов австрійський "Рапід".

Матч "Гент" – "Динамо" відбудеться 23-го вересня. Почато гри о 22:00. Матч-відповідь пройде 29 вересня.