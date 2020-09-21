Гент – Динамо: матч Ліги чемпіонів розсудить фартовий для українців арбітр
23 вересня "Динамо" на виїзді зіграє проти бельгійського "Гента" у першому матчі плей-офф Ліги чемпіонів. Поєдинок розсудить суддівська бригада із Румунії на чолі з Овідіу Хатеганом, який є фартовим для українських клубів.
УЄФА офіційно назначив бригаду арбітрів на поєдинок киян у єврокубках.
До теми: "Гент" зазнав втрат перед матчем з "Динамо": гру пропустить футболіст збірної України
Фартовий суддя для українців
У списку румунського арбітра є 11 зустрічей за участю українських команд та збірної України. Українці не програли у жодному матчі, який судив Хатеган.
На початку 2011-го року румун увійшов до другої групи арбітрів ФІФА, до цього обслуговуючи в основному матчі юнацьких збірних. У жовтні 2009-го року румунський арбітр відсудив два поєдинки відбіркового турніру до Євро-2010 (U-19) за участю "жовто-синіх" – проти Чорногорії (1:1) та Швеції (1:0).
На клубному рівні в активі Овідіу один матч за участю представника України, коли львівські "Карпати" в рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи на виїзді переграли ірландський "Сент-Патрикс" (3:1).
Хатеган тричі судив матчі київського "Динамо" у єврокубках – проти англійських "Мансіті" та "Сток Сіті", а також італійського "Наполі". Всі три матчі кияни завершували у нічию.
Допомагати головному арбітру матчу будуть земляки Октавіан Совре та Себастьян Георге. На цьому матчі буде присутня система відеоповтору VAR.