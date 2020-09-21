23 вересня "Динамо" на виїзді зіграє проти бельгійського "Гента" у першому матчі плей-офф Ліги чемпіонів. Поєдинок розсудить суддівська бригада із Румунії на чолі з Овідіу Хатеганом, який є фартовим для українських клубів.

УЄФА офіційно назначив бригаду арбітрів на поєдинок киян у єврокубках.

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Фартовий суддя для українців

У списку румунського арбітра є 11 зустрічей за участю українських команд та збірної України. Українці не програли у жодному матчі, який судив Хатеган.

На початку 2011-го року румун увійшов до другої групи арбітрів ФІФА, до цього обслуговуючи в основному матчі юнацьких збірних. У жовтні 2009-го року румунський арбітр відсудив два поєдинки відбіркового турніру до Євро-2010 (U-19) за участю "жовто-синіх" – проти Чорногорії (1:1) та Швеції (1:0).

На клубному рівні в активі Овідіу один матч за участю представника України, коли львівські "Карпати" в рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи на виїзді переграли ірландський "Сент-Патрикс" (3:1).

Хатеган тричі судив матчі київського "Динамо" у єврокубках – проти англійських "Мансіті" та "Сток Сіті", а також італійського "Наполі". Всі три матчі кияни завершували у нічию.

Допомагати головному арбітру матчу будуть земляки Октавіан Совре та Себастьян Георге. На цьому матчі буде присутня система відеоповтору VAR.

Перший матч між "Гентом" та "Динамо" відбудеться вже 23 вересня. Стартовий свисток судді пролунає о 21:55.