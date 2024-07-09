Легенда НХЛ розніс МОК і Францію після загибелі на фронті українського титулованого спортсмена

Вже 26 липня у Парижі розпочнеться літня Олімпіада-2024. На неї ганебним рішенням МОК у нейтральному статусі допустили російських атлетів.

Уряд Франції також не заборонив їм в'їзд у свою країну. Таку позицію розкритикував легендарний колишній хокеїст Домінік Гашек.

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"Домінатор" розклав усе по поличках

Дворазовий володар Кубка Стенлі вчергове продемонстрував підтримку українському народу. Він відреагував на загибель на війні багаторазового чемпіона України з велоспорту Андрія Куценка, заявивши, що за кров українців також мають відповідати й ті, хто толерує учать росіян у спортивних змаганнях.

"Ще одне втрачене життя видатного українського спортсмена, який боронив Батьківщину від російського агресора. А Франція впустить на свою територію російських громадян для реклами російської війни та злочинів на Олімпіаді в Парижі.

І МОК своїм ставленням дозволяє та підтримує цю рекламу. Як Франція, так і МОК з таким підходом несуть і будуть нести відповідальність за продовження війни та за багато втрачених життів", – написав Гашек.

. Домінік Гашек систематично підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення. Раніше він критикував НХЛ та WTA за їх проросійську позицію.

Нагадаємо, що 35-річний Андрій Куценко був майстром спорту України міжнародного класу. Свій останній бій він прийняв 3 липня, виконуючи бойове завдання у складі 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" ЗСУ.