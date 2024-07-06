Угорський прем'єр Віктор Орбан 5 липня відвідав державу-агресорку. У Росії одіозний політик зустрівся із самопроголошеним президентом Владіміром Путіним.

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Що сказав Гашек про зустріч Орбана з Путіним

Візит Орбана викликав хвилю обурення серед союзників та друзів України. Дворазовий володар Кубка Стенлі Домінік Гашек опублікував гнівний пост у соціальній мережі Х. Він нагадав угорському політику, кому він тис руку.

"Покидьок Орбан вирушив до терористичної Росії, щоб потиснути руку воєнному злочинцю, відповідальному за смерть, каліцтво та геноцид понад мільйона людей.

Я дуже радий, що наші міністри та політичні лідери ЄС відмежувалися від нього. Європа і НАТО єдині", – написав Гашек.

Зазначимо, що наразі Угорщина головує в Раді ЄС. Орбан вирішив скористатися цим статусом, щоб зустрітися з Путіним. У Росії цю подію роздмухали, мовляв, один з лідерів ЄС зустрівся з їхнім президентом.

Однак Орбан ні з ким з політичного керівництва ЄС не узгоджував свою поїздку до Москви та не мав мандат на перемовини від імені Європейського Союзу.

Поїхав до Москви після візиту в Київ