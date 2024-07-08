Чергова сумна звістка сколихнула спортивну спільноту 8 липня. Під час виконання бойового завдання на передовій загинув титулований український велосипедист Андрій Куценко.

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Втрата у спортивній родині

Свій останній бій спортсмен із Жовкви прийняв 3 липня 2024 року. Він служив у складі 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" ЗСУ.

У цивільному житті полеглий воїн був майстром спорту України міжнародного класу. Здобував чимало нагород, зокрема, неодноразово ставав чемпіоном України, був переможцем та призером міжнародних змагань, брав участь у чемпіонатах Європи та світу.

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