Чергова сумна звістка сколихнула спортивну спільноту 8 липня. Під час виконання бойового завдання на передовій загинув титулований український велосипедист Андрій Куценко.
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Втрата у спортивній родині
Свій останній бій спортсмен із Жовкви прийняв 3 липня 2024 року. Він служив у складі 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" ЗСУ.
У цивільному житті полеглий воїн був майстром спорту України міжнародного класу. Здобував чимало нагород, зокрема, неодноразово ставав чемпіоном України, був переможцем та призером міжнародних змагань, брав участь у чемпіонатах Європи та світу.
Початок повномасштабного вторгнення зустрів в Італії, де проживав з сім’єю. Проте одразу повернувся в рідну країну та добровольцем вступив до лав ЗСУ. Понад два роки воював на різних напрямках фронту. Тепер йому назавжди 35...