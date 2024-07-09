Правительство Франции также не запретило им въезд в свою страну. Такую позицию раскритиковал легендарный бывший хоккеист Доминик Гашек.

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"Доминатор" разложил все по полочкам

Двукратный обладатель Кубка Стэнли в очередной раз продемонстрировал поддержку украинскому народу. Он отреагировал на гибель на войне многократного чемпиона Украины по велоспорту Андрея Куценка, заявив, что за кровь украинцев также должны отвечать и те, кто разрешает участие россиян в спортивных соревнованиях.

"Еще одна потерянная жизнь выдающегося украинского спортсмена, который защищал Родину от российского агрессора. А Франция впустит на свою территорию российских граждан для рекламы российской войны и преступлений на Олимпиаде в Париже.

И МОК своим отношением позволяет и поддерживает эту рекламу. Как Франция, так и МОК с таким подходом несут и будут нести ответственность за продолжение войны и за много потерянных жизней", – написал Гашек.

К слову. Доминик Гашек систематически поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения. Ранее он критиковал НХЛ и WTA за их пророссийскую позицию.

Напомним, что 35-летний Андрей Куценко был мастером спорта Украины международного класса. Свой последний бой он принял 3 июля, выполняя боевую задачу в составе 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" ВСУ.