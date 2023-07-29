Напередодні Міністерство внутрішніх справ Чехії депортувало російську тенісистку з країни через рішення уряду, який заборонив допускати до змагань спортсменів із країн-терористок. Це не сподобалося тенісній асоціації, яка побачила у цьому дискримінацію "маленьких людей".
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База від Домініка Гашека
Дворазовий володар Кубка Стенлі Домінік Гашек не пропустив таку заяву WTA та відреагував на неї. Чеська легенда назвав усе своїми іменами й розніс позицію тенісної асоціації щодо нейтральності спортсменів.
Припиніть брехати! Вони є громадянами Росії та Білорусі та представляють дії своїх країн. Це російська агресивна війна, вбивства та злочини, включаючи геноцид. Оскільки вони можуть грати в турнірах, гине набагато більше українців та росіян. WTA несе повну відповідальність за це та виплатить мільярди доларів Україні,
– написав Гашек.
Зазначимо, що Домінік Гашек не за чутками й новинами знає, що відбувається в Україні. Легендарний хокеїст відвідував нашу країни та на власні очі бачив, що росіяни зробили в Харкові, Києві, Бучі, Ірпіні та Вінниці.
То ж, можливо, і керівникам тенісних асоціацій треба відвідати Україну й нарешті зрозуміти, що це питання не політики, а життя та смерті? Адже дозвіл представникам країни-агресора та її союзникам брати участь у міжнародних змаганнях тільки легалізує терор, який чинить Росія.