Напередодні Міністерство внутрішніх справ Чехії депортувало російську тенісистку з країни через рішення уряду, який заборонив допускати до змагань спортсменів із країн-терористок. Це не сподобалося тенісній асоціації, яка побачила у цьому дискримінацію "маленьких людей".

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База від Домініка Гашека

Дворазовий володар Кубка Стенлі Домінік Гашек не пропустив таку заяву WTA та відреагував на неї. Чеська легенда назвав усе своїми іменами й розніс позицію тенісної асоціації щодо нейтральності спортсменів.

Припиніть брехати! Вони є громадянами Росії та Білорусі та представляють дії своїх країн. Це російська агресивна війна, вбивства та злочини, включаючи геноцид. Оскільки вони можуть грати в турнірах, гине набагато більше українців та росіян. WTA несе повну відповідальність за це та виплатить мільярди доларів Україні,

– написав Гашек.

Зазначимо, що Домінік Гашек не за чутками й новинами знає, що відбувається в Україні. Легендарний хокеїст відвідував нашу країни та на власні очі бачив, що росіяни зробили в Харкові, Києві, Бучі, Ірпіні та Вінниці.

То ж, можливо, і керівникам тенісних асоціацій треба відвідати Україну й нарешті зрозуміти, що це питання не політики, а життя та смерті? Адже дозвіл представникам країни-агресора та її союзникам брати участь у міжнародних змаганнях тільки легалізує терор, який чинить Росія.

Цікаво. Раніше з Польщі також депортували російську тенісистку, а Міністр спорту та туризму Каміль Бортнічук протестував проти матчів за участі росіянок та білорусок.