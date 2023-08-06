Легендарний ексголкіпер збірної Чехії з хокею Домінік Гашек, який 18 років кар'єри провів у Національній хокейній лізі США, вчергове продемонстрував свою проукраїнську позицію. Він розніс керівництво найсильнішої ліги світу за те, що воно досі дозволяє росіянам змагатися у НХЛ.

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НХЛ має нести відповідальність

58-річний чех зізнався, що зробить усе можливе, щоб компенсувати Україні рекламу російських спортсменів, яку робить ліга. Дворазовий володар Кубка Стенлі Домінік Гашек обурений таким станом справ, адже росіянам не місце на найстатусніших майданчиках світу.

Я не можу уявити, щоб 10 років тому я виступав проти НХЛ. Для гравців це робота, ось чому вони не виступають. Тому я певною мірою вибачаюся перед гравцями НХЛ, але я не буду просити вибачення перед босами та керівництвом НХЛ. Це чиновники, які мають встановлювати такі правила, щоб НХЛ не була рекламою російської війни. І я зроблю все, щоб НХЛ заплатила Україні мільярди за таке ставлення,

– сказав Гашек.