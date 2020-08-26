Київське "Динамо" не планує купувати бразильського захисника "Галатасарая" Маркао. Президент "Динамо" Ігор Суркіс розповів про відсутність інтересу до Маркао.

Ігор Суркіс назвав чутками інформацію щодо купівлі захисника "Галатасарая" Маркао. Про це повідомляє "ТаТоТаке".

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"Динамо" не звертало увагу на Маркао

За словами Суркіса, "Динамо" ніколи не було зацікавлена у послугах бразильця. За його словами, рішення щодо купівлі захисника буде прийняте, коли відновляться основні гравці.

Інформація про Маркао – чутки. Ми взагалі ніколи не звертали на нього уваги. У Луческу свої пріоритети. Спочатку повинні повернутися в лад всі хворі. Потім вже будемо вирішувати питання по гравцях",

– наводить слова Суркіса "ТаТоТаке".

Раніше була інформація, що "Динамо" домовилося з "Галатасараєм" про трансфер Маркао. Повідомлялося, що всі формальності щодо трансферу вирішені, а футболіст вже найближчим часом прилетить в Україну.