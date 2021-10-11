Ф'юрі впевнений, що після його нокауту Уайлдер завершить кар'єру
Джерело:Boxingnews 24
Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі прокоментував долю Деонтея Уайлдера після поразки. Британський боксер упевнений, що суперник не зможе більше вийти на ринг.
"Після таких пропущених ударів іноді люди не повертаються у бокс"
Тайсон Ф'юрі в 11-му раунді відправив Деонтея Уайлдера у глибокий нокаут. На обличчі американця було видно, як йому складно прийти до себе після такої потужної комбінації суперника у голову.
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Відразу після поєдинку Уайлдера госпіталізували. Як розповів його тренер, у боксера з США перелом руки та пальця, також травмована губа.
Ф'юрі розповів про поєдинок з Уайлдером. Тайсон вважає, що його потужний кулак поставив крапку у кар'єрі суперника. Після такої кількості викинутих ударів більшість боксерів більше не повертаються на ринг.
Я відчував, як він втомлюється, що він ледве на ногах стоїть. Я пробивав жорстким правим в скроню, після таких пропущених ударів іноді люди в бокс не повертаються. Я просто сподіваюся, що з ним все в порядку, тому що він взяв на себе дуже багато ударів: праві бічні, удари знизу, так що так, пропустив він точно достатньо. Подивимося, як у нього все буде складатися в майбутньому,
– заявив Ф'юрі.
Ф'юрі – Уайлдер: головне про красивий бій
- Боксери ефектно вийшли на ринг. Уайлдеру не вистачило лише одного раунду, щоб простояти увесь 12-раундовий бій. Ф'юрі таки вдруге поспіль нокаутував суперника. Хоча сам Тайсон двічі побував у третьому раунді в нокдаунах. Такий неприємний досвід був першим у його кар'єрі.
- Після успішного захисту пояса WBC британець не стримав сліз, заспокоювати на ринг вийшла його дружина. Після інтерв'ю боксер із Великої Британії навіть заспівав пісню.
- За словами Ф'юрі, у контракті поєдинку немає права на реванш для Уайлдера.
- Після бою британський боксер заявив, що чекає реваншу Усика та Джошуа.