Ф'юрі впевнений, що після його нокауту Уайлдер завершить кар'єру

Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі прокоментував долю Деонтея Уайлдера після поразки. Британський боксер упевнений, що суперник не зможе більше вийти на ринг.

"Після таких пропущених ударів іноді люди не повертаються у бокс"

Тайсон Ф'юрі в 11-му раунді відправив Деонтея Уайлдера у глибокий нокаут. На обличчі американця було видно, як йому складно прийти до себе після такої потужної комбінації суперника у голову.

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Відразу після поєдинку Уайлдера госпіталізували. Як розповів його тренер, у боксера з США перелом руки та пальця, також травмована губа.

Ф'юрі розповів про поєдинок з Уайлдером. Тайсон вважає, що його потужний кулак поставив крапку у кар'єрі суперника. Після такої кількості викинутих ударів більшість боксерів більше не повертаються на ринг.

Я відчував, як він втомлюється, що він ледве на ногах стоїть. Я пробивав жорстким правим в скроню, після таких пропущених ударів іноді люди в бокс не повертаються. Я просто сподіваюся, що з ним все в порядку, тому що він взяв на себе дуже багато ударів: праві бічні, удари знизу, так що так, пропустив він точно достатньо. Подивимося, як у нього все буде складатися в майбутньому,

– заявив Ф'юрі.

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