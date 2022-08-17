Порада Ф'юрі для Джошуа
"Циганський король" у своєму інстаграмі звернувся до Джошуа. Він дав йому пораду, як перемогти Усика у реванші. Британець записав відео зі своїх тренувань.
Читайте також Хочу розбити його, – Джошуа зробив брутальну заяву перед реваншем із Усиком
Ось як Ентоні Джошуа повинен атакувати корпус Усика. Я знаю, що роздутий середньоваговик не витримає цього,
– написав Ф'юрі.
Відео з тренування Тайсона
Усик – Джошуа 2: головне
Олександр Усик проведе перший захист своїх чемпіонських титулів, які він відібрав в Ентоні Джошуа у вересні 2021 року.
Реванш відбудеться 20 серпня у місті Джидда, Саудівська Аравія. Початок прямої трансляції поєдинку запланований на 22:00. Однак сам бій Усик – Джошуа може розпочатися не раніше, аніж 23:00.
Обидва боксери вже прибули до Саудівської Аравії. 16 серпня вони провели відкрите тренування для своїх шанувальників. Усик вразив глядачів трюками з монетами та запальними танцями.
Ф'юрі йде на пенсію
- Вперше "Циганський король" заговорив про закінчення кар'єри після поєдинку проти Ділліана Уайта.
- Однак 9 серпня він звернувся до своїх шанувальників з повідомленням про те, що він повертається на ринг. Він навіть назвав боксера з яким би хотів зустрітися найближчим часом. Також Тайсон представив свого нового тренера Айзера Лоу, з яким Фюрі співпрацював і раніше.
- Однак через три дні після цієї заяви, він сказав, що йде з боксу.