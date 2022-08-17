Порада Ф'юрі для Джошуа

"Циганський король" у своєму інстаграмі звернувся до Джошуа. Він дав йому пораду, як перемогти Усика у реванші. Британець записав відео зі своїх тренувань.

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Ось як Ентоні Джошуа повинен атакувати корпус Усика. Я знаю, що роздутий середньоваговик не витримає цього,

– написав Ф'юрі.

Відео з тренування Тайсона

Усик – Джошуа 2: головне

Олександр Усик проведе перший захист своїх чемпіонських титулів, які він відібрав в Ентоні Джошуа у вересні 2021 року.

Реванш відбудеться 20 серпня у місті Джидда, Саудівська Аравія. Початок прямої трансляції поєдинку запланований на 22:00. Однак сам бій Усик – Джошуа може розпочатися не раніше, аніж 23:00.

Обидва боксери вже прибули до Саудівської Аравії. 16 серпня вони провели відкрите тренування для своїх шанувальників. Усик вразив глядачів трюками з монетами та запальними танцями.

Ф'юрі йде на пенсію