Ф'юрі: Ти втікаєш від трилогії
Цього разу Тайсон звернувся у своєму інстаграмі до Дерека Чісори. Він назвав свого можливого опонента "гівнюком".
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У мене повідомлення для Дерека "Гімнюка" Чісори. Ти втікаєш від трилогії. Називаєш себе "Війною", але насправді повинен називати себе "Курчам", бо втікаєш від трилогії та найбільшого чека у своїй кар’єрі. Підпиши бісовий контракт,
– сказав Тайсон.
Чісора та Ф’юрі зустрічалися вже двічі. У 2011 році "Циганський король" переміг одноголосним рішенням суддів, а у 2014-му Дерек здався після 10 раунду.
Нагадаємо, що цього липня Чісора переміг Кубрата Пулєва. Це був другий поєдинок для боксерів, вперше вони зустрілися у 2016 році, і тоді болгарський боксер здобув перемогу роздільним рішенням суддів.
Що відомо про закінчення кар'єри Ф'юрі
- Після поєдинку проти Ділліана Уайта, Тайсон заговорив про можливе закінчення кар'єри. Він заявив, що зробив достатньо у боксі, тому з нього досить.
- Згодом британський боксер дещо змінив свою думку. Ф'юрі наголосив, що готовий повернутися на ринг, якщо тільки Джошуа переможе Усика у реванші, який відбудеться 20 серпня.
- Також "Циганський король" виставив умови для Джошуа, він хоче, аби бій був повністю безплатним.