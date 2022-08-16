Усик продемонстрував свої вміння

Усик та Джошуа продемонстрували прихильникам боксу свою готовність до реваншу. Вони по черзі виходили на ринг, де виконували певні вправи.

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Британець Амір Хан запевнив, що український боксер серйозно поважчав після першого бою з Джошуа у Лондон. Усик прокоментував ці слова.

Про стратегію на бій я вам не скажу, а ось вага – ну, скажімо так, зараз я трохи важчий, ніж був минулого разу. При цьому не можу точно сказати, з якою вагою я вийду в ринг – побачимо це в п'ятницю на зважуванні. З мене нікудишній провісник. Усе побачите у суботу ввечері. Я просто зроблю мою роботу, зроблю те, що маю зробити,

– сказав Олександр.

Усик під час відкритого тренування станцював і показав трюки з монетами.

Відео трюків від Усика

Відео танців українця

Тренування Джошуа

Усик – Джошуа 2: головне

Бій-відповідь відбудеться 20 серпня, поєдинок прийматиме Саудівська Аравія.

Початок прямої трансляції реваншу Усик – Джошуа запланований на 22:00. Однак сам бій може розпочатися не раніше, аніж 23:00. Де дивитися поєдинок можете переглянути за посиланням.

Нещодавно ми поспілкувалися з Олександром Красюком, промоутером Усика. В ексклюзивному інтерв'ю він розповів про підготовку боксера до реваншу, хто вплинув на рішення Олександра прийняти бій-відповідь та як вплинула війна на бокс.

Нагадаємо, що на кону поєдинку Усик – Джошуа будуть стояти чемпіонські пояси за версіями IBF, WBA, WBO та IBO у важкій вазі. Ними володіє українець, який виборов їх в бою проти Джошуа у вересні 2021 року.