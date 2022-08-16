Усик продемонстрував свої вміння
Усик та Джошуа продемонстрували прихильникам боксу свою готовність до реваншу. Вони по черзі виходили на ринг, де виконували певні вправи.
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Британець Амір Хан запевнив, що український боксер серйозно поважчав після першого бою з Джошуа у Лондон. Усик прокоментував ці слова.
Про стратегію на бій я вам не скажу, а ось вага – ну, скажімо так, зараз я трохи важчий, ніж був минулого разу. При цьому не можу точно сказати, з якою вагою я вийду в ринг – побачимо це в п'ятницю на зважуванні. З мене нікудишній провісник. Усе побачите у суботу ввечері. Я просто зроблю мою роботу, зроблю те, що маю зробити,
– сказав Олександр.
Усик під час відкритого тренування станцював і показав трюки з монетами.
Відео трюків від Усика
Відео танців українця
Тренування Джошуа
Усик – Джошуа 2: головне
Бій-відповідь відбудеться 20 серпня, поєдинок прийматиме Саудівська Аравія.
Початок прямої трансляції реваншу Усик – Джошуа запланований на 22:00. Однак сам бій може розпочатися не раніше, аніж 23:00. Де дивитися поєдинок можете переглянути за посиланням.
Нещодавно ми поспілкувалися з Олександром Красюком, промоутером Усика. В ексклюзивному інтерв'ю він розповів про підготовку боксера до реваншу, хто вплинув на рішення Олександра прийняти бій-відповідь та як вплинула війна на бокс.
Нагадаємо, що на кону поєдинку Усик – Джошуа будуть стояти чемпіонські пояси за версіями IBF, WBA, WBO та IBO у важкій вазі. Ними володіє українець, який виборов їх в бою проти Джошуа у вересні 2021 року.