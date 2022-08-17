Совет Фьюри для Джошуа

"Цыганский король" в своем инстаграмме обратился к Джошуа. Он дал ему совет, как победить Усика в реванше. Британец записал видео по своим тренировкам.

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Вот как Энтони Джошуа должен атаковать корпус Усика. Я знаю, что раздутый средневес не выдержит этого,

– написал Фьюри.

Видео по тренировке Тайсона

Усик – Джошуа 2: главное

Александр Усик проведет первую защиту своих чемпионских титулов, отобранные им у Энтони Джошуа в сентябре 2021 года.

Реванш состоится 20 августа в городе Джидда, Саудовская Аравия. Начало прямой трансляции поединка запланировано на 22:00. Однако сам бой Усик – Джошуа может начаться не раньше 23:00.

Оба боксера уже прибыли в Саудовскую Аравию. 16 августа они провели открытую тренировку для своих поклонников. Усик поразил зрителей трюками с монетами и зажигательными плясками.

Фьюри уходит на пенсию

Впервые "Цыганский король" заговорил об окончании карьеры после поединка против Диллиана Уайта.

Однако 9 августа он обратился к своим поклонникам с уведомлением о том, что он возвращается на ринг. Он даже назвал боксера, с которым бы хотел встретиться в ближайшее время. Также Тайсон представил своего нового тренера Айзера Лоу, с которым Фюри сотрудничал и раньше.

Однако через три дня после этого заявления он сказал, что идет из бокса.