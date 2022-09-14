Футболіст збірної Боснії і Герцеговини виступив проти товариського матчу з росією
Джерело:MeridianSport
Товариський матч між Боснією і Герцеговиною та росією викликала чималий резонанс у футбольному світі. Більшість футболістів відмовляються грати проти збірної з ворожої країни.
Менало: Я проти того, щоб грати цей матч
Ще один футболіст боснійської збірної виступив проти матчу з росією. Півзахисник Лука Менало висловив свою думку щодо поєдинку, який запланований на 19 листопада у санкт-петербурзі.
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Гравець загребського Динамо запевнив, що не буде пхатись у політичні питання, але не хоче, щоб його збірна грала проти команди, яка розпочала війну в Україні.
Моя позиція полягає в тому, що я не хочу втручатися у політичні питання і просто не вважаю себе компетентним у цій сфері. Моя позиція чітка, і я проти того, щоб грати цей матч, але я не можу бути людиною, яка скаже, правильно це чи ні. Є набагато розумніші та відповідальніші люди, ніж я, і вони повинні знати, що роблять. Моя думка відома,
– сказав Менало.
Боснію можуть покарати
- Лідери Боснії і Герцеговини вже з перших днів виступили проти проведення матчу проти росії. Футболісти заявили, що не будуть грати проти національної команди з ворожої країни. Капітан збірної Едін Джеко наголосив, що він солідарний з народом України, а першим про це заявив Міралем П'янич.
- Колишній футболіст боснійської збірної Ервін Зукановіч розкритикував рішення Асоціації.
- УАФ вже звернулася до УЄФА та ФІФА з проханням не допустити проведення цього поєдинку.
- Збірну Боснії і Герцеговини можуть покарати, якщо ті таки проведуть гру проти росії, а уболівальники команди закликали бойкотувати матч у росії.