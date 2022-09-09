Після повномасштабного вторгнення росії до України, тамтешній футбол опинився в ізоляції – клуби виключили з єврокубків, а збірну – з плей-офф кваліфікації відбору на чемпіонат світу. російську збірну з футболу також виключили з розіграшу Ліги націй.

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Та все ж не всі вирішили підтримати таку ізоляцію для росіян. І тамтешня збірна таки проведе міжнародні матчі восени. Спочатку в Бішкеку росіяни зіграють проти збірної Киргизії. А в листопаді проти Ірану теж на виїзді.

Водночас в переліку суперників росіян виявилася і європейська збірна, яка погодилася на матч. Це збірна Боснії та Герцеговини. Місцева федерація футболу провела засідання надзвичайного комітету, де і погодилася на проведення матчу проти росіян. При цьому цей матч відбудеться в росії – 19 листопада в санкт-петербурзі.

Цілком ймовірно, що проведення матчу в росії пов'язано з тим, що російських футболістів могли і не пустити до Боснії та Герцеговини. Як це вже зробили з російським міністром закордонних справ сєргєєм лавровим, коли той намагався потрапити до Сербії. Три сусідні з Сербією країни відмовилися пропустити його літак у свій повітряний простір – Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія.

Варто відзначити, що вже 9 жовтня відбудеться жеребкування відбору на Євро-2024. Однак в УЄФА поки не зробили заяву щодо участі збірної Росії в цьому відборі.