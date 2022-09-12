Що може очікувати на збірну Боснії та Герцеговини

У ЗМІ повідомляють, що якщо Боснія та Герцеговина все ж таки погодиться зіграти у товариському матчі проти росіян, то на неї очікують санкції від УЄФА.

До теми Легенди Динамо звернулись до Боснії та Герцеговини щодо матчу проти росію

Цей варіант є можливим попри позицію спілки, яка не впливає на контрольні ігри національних команд, адже вони не проходять під її егідою.

Зазначають, що покарання стосуватиметься майбутніх змагань УЄФА, а також фінансової допомоги. Це може призвести до виключення з усіх програм спілки. У такому випадку дії чиновників ґрунтуватимуться на політичних рішеннях Європейського союзу, якому підпорядковуються всі органи, а не лише спортивні.

На боснійські команди та збірні можуть бути накладені ті самі санкції, що й на російські. Джерело додає, що асоціація, скоріш за все, відмовиться від спарингу з росіянами.

Що відомо про можливий матч