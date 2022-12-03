У неділю, 4 грудня, поєдинок 1/8 фіналу зіграють збірні Польщі та Франції. Суперники визначать між собою, хто продовжить боротьбу за Кубок світу.

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Збірна Франції

Чинні чемпіони світу впевнено пройшли груповий раунд. У першому поєдинку "Ле Бльо" розгромили Австралію з рахунком 4:1.

Наступна перемога французів була не такою легкою. Данці створили проблеми команді Дешама, зберігаючи нічийний рахунок до 86-ї хвилини матчу. Лише під кінець матчу другий гол Мбаппе зняв всі питання про переможця.

А от результат останньої гри Франції на груповому раунді став несподіваним для любителів футболу. Дворазові чемпіони світу несподівано поступилися Тунісу (0:1). На останніх секундах поєдинку "Ле Бльо" зрівняли рахунок, але арбітр скасував взяття воріт. Незгодні з таким рішення судді, збірна Франції подала скаргу до ФІФА на результат матчу 3-го туру чемпіонату світу-2022 проти Тунісу.

Збірна Польщі

"Кадра" не без труднощів пройшла груповий раунд. Левандовський і компанія в першому матчі зуміли зіграти внічию з Мексикою (0:0).

У наступному поєдинку поляки переграли сенсаційну Саудівську Аравії з рахунком 2:0. А от у останній грі не змогли нічого протиставити Аргентині на чолі з Мессі (0:2).

У поляків є сильні козирі в особі голкіпера Войцеха Щенсни, який вже відбив два пенальті на ЧС-2022. А також лідера команди Роберта Левандовського. Звичайно, склад збірної Франції є більш збалансованим та висококласним. Проте цей Мундіаль вже неодноразово довів, що фаворити турніру залишаються такими лише на папері.

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Тим часом, букмекери визначились із шансами Франції та Польщі на прохід далі. На їх думку, явним фаворитом дуелі є підопічні Дешама. На прохід "Ле Бльо" можна поставити за 1,14, тоді як на поляків – за 6,40.

Французи мають подолати суперника саме в основний час. Перемога "трикольорових" оцінюється у 1,33, а Польщі – у 11,50. Вірогідність нічиєї та переходу в екстратайми – 5,30.

Також названі найбільш ймовірні автори голів. Серед них більшість складають французи, де головним фаворитом є Кіліан Мбаппе. У збірної Польщі найкращі шанси покращити свій бомбардирський доробок має Роберт Левандовський.

Кіліан Мбаппе (Франція) – 2,00

Олів'є Жіру (Франція) – 2,40

Маркус Тюрам (Франція) – 2,60

Антуан Грізманн (Франція) – 2,70

Усман Дембеле (Франція) – 2,90

Рандал Коло Муані (Франція) – 2,90

Орельєн Чуамені (Франція) – 3,85

Кінгслі Коман (Франція) – 3,85

Жордан Верету (Франція) – 4,50

Роберт Левандовський (Польща) – 5,00

Історія зустрічей. Франція та Польща провели 16 очних зустрічей, з них 11 товариських. У французів вісім перемог, а у поляків лише три. Ще пять поєдинків не виявили переможця. Єдиний матч на чемпіонатах світу суперники провели у далекому 1982 році. Тоді перемогу святкували поляки (3:2).