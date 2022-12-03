В воскресенье, 4 декабря, поединок 1/8 финала сыграют сборные Польши и Франции. Соперники определят между собой, кто продолжит борьбу за Кубок мира.
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Сборная Франции
Действующие чемпионы мира уверенно прошли групповой раунд. В первом поединке "Ле Бле" разгромили Австралию со счетом 4:1.
Следующая победа французов была не столь легкой. Датчане создали проблемы команде Дешама, сохраняя ничейный счет до 86-й минуты матча. Лишь к концу матча второй гол Мбаппе снял все вопросы о победителе.
А вот результат последней игры Франции на групповом раунде стал неожиданным для любителей футбола. Двукратные чемпионы мира неожиданно уступили Тунису (0:1). На последних секундах поединка "Ле Бле" сравняли счет, но арбитр отменил взятие ворот. Несогласные с таким решением судьи, сборная Франции подала жалобу в ФИФА на результат матча 3-го тура чемпионата мира-2022 против Туниса.
Сборная Польши
"Кадра" не без труда прошла групповой раунд. Левандовский и компания в первом матче сумели сыграть вничью с Мексикой (0:0).
В следующем поединке поляки обыграли сенсационную Саудовскую Аравию со счетом 2:0. А вот в последней игре не смогли ничего противопоставить Аргентине во главе с Месси (0:2).
У поляков есть сильные козыри в лице голкипера Войцеха Щенсны, уже отразившего два пенальти на ЧМ-2022. А также лидера команды Роберта Левандовского. Конечно, состав сборной Франции более сбалансированный и высококлассный. Однако этот Мундиаль уже неоднократно доказал, что фавориты турнира остаются таковыми только на бумаге.
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Тем временем букмекеры определились с шансами Франции и Польши на проход дальше. По их мнению, явным фаворитом дуэли являются подопечные Дешама. На проход "Ле Бле" можно поставить за 1,14, тогда как на поляков - за 6,40.
Французы должны преодолеть соперника как раз в основное время. Победа "трехцветных" оценивается в 1,33, а Польши - в 11,50. Вероятность ничьей и перехода в экстратаймы – 5,30.
Также названы наиболее вероятные авторы голов. Среди них большинство составляют французы, где главным фаворитом является Килиан Мбаппе. У сборной Польши наилучшие шансы улучшить свой бомбардирский актив у Роберта Левандовского.
- Килиан Мбаппе (Франция) – 2,00
- Оливье Жиру (Франция) – 2,40
- Маркус Тюрам (Франция) – 2,60
- Антуан Гризманн (Франция) – 2,70
- Усман Дембеле (Франция) – 2,90
- Рандал Круг Муани (Франция) – 2,90
- Орельен Чуамэни (Франция) – 3,85
- Кингсли Коман (Франция) – 3,85
- Жордан Веретту (Франция) – 4,50
- Роберт Левандовский (Польша) – 5,00