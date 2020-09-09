Бех-Романчук в яскравій боротьбі здобула "срібло" на турнірі в Німеччині
Українська легкоатлетка, яка спеціалізується на стрибках у довжину, Марина Бех-Романчук здобула срібну нагороду на змаганнях у Німеччині. Цього разу вона поступилась німецькій спортсменці.
Українка виступила на турнірі Dessauer Leichtathletik-Meeting Anhalt 2020 у німецькому Дассау, інформує 24 канал.
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Нова конкурентка для Бех-Романчук
Найкращий стрибок 25-річна Марина Бех-Романчук продемонструвала в п’ятій спробі, в якій полетіла на 6.85 метра.
Українку випередила лише представниця Німеччини Малайка Мігамбо. Чинна чемпіонка світу стала першою легкоатлеткою у цьому сезоні, яка стрибнула за сім метрів – 7.03 метра.
Трійку лідерів замкнула білоруска Настасья Мірончук-Іванова, яка у суботу перемогла Марину Бех-Романчук на змаганнях в австрійському Інсбруку. Білоруська легкоатлетка показала результат 6.69 метра.
Призова трійка
- Малайка Мігамбо (Німеччина) – 7.03 м
- Марина Бех-Романчук (Україна) – 6.85 м
- Настасья Мірончук-Іванова (Білорусь) – 6.69 м
Які результати показала українка на минулих турнірах
Марина відкрила сезон в Угорщині, де здобула срібну нагороду. Бех-Романчук, для якої це був перший турнір після карантинної паузи, показала результат 6.76 метра у п'ятому стрибку. У вирішальній спробі досягнула позначки 6.72 м.
У неділю, 23-го серпня, Бех-Романчук змагалася на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі, де виграла "золото". У вирішальній спробі Бех-Романчук продемонструвала особистий рекорд сезону – 6.85 метра.
Марина здобула "золото" на Меморіалі Януша Кусоцінського в Польщі, її переможний стрибок склав 6.78 м.
У австрійському Іннсбруці Марина Бех-Романчук здобула срібну нагороду. Найкращий стрибок українка показала з довжиною 6.82 метра. Але білоруска Настасья Мірончук-Іванова знову випередила українку та виграла змагання зі стрибком на 6.94 метра. Це на цілих 12 сантиметрів більше, ніж показала українська легкоатлетка. Мірончук-Іванова здобула не лише "золото", а й показала найкращий результат світового сезону.