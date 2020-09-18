Українські легкоатлети зібрали весь комплект нагород на престижному етапі Діамантової ліги у Римі. Найвищу сходинку п'єдесталу посів Андрій Проценко у стрибках у висоту.

Вчора, 17 вересня, етап Діамантової ліги у Римі подарував Україні чимало нагород. Спершу Левченко та Магучіх знову між собою розіграли боротьбу за "золото", а згодом інші українські легкоатлети додали у скарбничку країни ще три нагороди, одна з яких була золотою, інформує 24 канал.

До теми: Левченко перемогла Магучіх на етапі Діамантової ліги

У жіночому бігу на 400 метрів з бар'єрами дві українки змогли потрапити в трійку найкращих, але "золото" не зуміли здобути.

Анна Рижикова виграла "срібло", а Вікторія Ткачук здобула бронзову нагороду. Причому обидві українки завершили забіг із особистими рекордами. Цікаво, що декілька днів тому Ткачук вже демонструвала свій найкращий час 55.15 секунди, у Римі українка змогла ще покращити цей час.

Переможницею забігу стала фаворитка змагань нідерландка Фемке Бол. ЇЇ час склав 53.90 секунди.

Трійка лідерок

Фемке Бол (Нідерланди) – 53.90 с Анна Рижикова (Україна) – 54.54 с Вікторія Ткачук (Україна) – 54.93 с

Найвищу нагороду змагань здобув український стрибун у висоту Андрій Проценко. Йому підкорилась висота 2.30 метри. Інший українець Олег Дорощук зумів взяти ту ж висоту, що й італієць, але за кількістю спроб поступився легкоатлету з Італії.

Призова трійка

Андрій Проценко (Україна) – 2.30 м Джанмарко Тамбері (Італія) – 2.27 м Стефано Соттіле (Італія) – 2.18 м

Забіг на 400 метрів з бар'єрами дивіться відео