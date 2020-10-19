Одна з лідерок у легкій атлетиці Марина Бех-Романчук, яка спеціалізується у стрибках у довжину, отримала квартиру у рідному Хмельницьку. Легкоатлетка поповнилась квартирою завдяки високим досягненням.

Про подарунок розповіла сама Марина Бех-Романчук у своєму Instagram-акаунті. 25-річна легкоатлетка виклала сторіс із подякою для мера міста Хмельницького Олександра Симчишина.

Варте уваги: Зі швидкістю світла: українка з рекордом потрапила у топ-10 марафону у Лондоні

Мер видав легкоатлетці однокімнатну квартиру. Наголосимо, що Хмельницький – рідне місто Бех-Романчук. Українка отримала такий подарунок за високі досягнення у легкій атлетиці, зокрема за найкращий стрибок у сезоні, який показала Марина на змаганнях у Досі (Катар).



Подяка від Бех-Ромачнук / Скрін із сторіс instagram.com/marynabekh

Як виступила Бех-Романчук у Досі

Переможниця визначалася за шостим стрибком. Марина Бех-Романчук ще у першому стрибку показала результат у 6,55 метра. Цього загалом вистарчило, щоб увійти у трійку кращих. Але у п'ятій спробі вона стрибнула на 6,79 метра. Лідирувала на той час шведка Хадді Санья, яка у другій спробі стрибнула на 6,85 метра.

І саме українка та шведка могли б позмагатися за перше місце, яку Санья не провалила свою спробу. Вона невдало стрибнула на 6,55 метра, ставши у підсумку третьою.

Бех-Романчук натомість стрибнула на 6,91 метра. Це її найкращий показник сезону. До особистого рекорду не вистарчило 2 сантиметрів. Вона його встановила ще у 2016 році в Луцьку. До цього найкращим показником для Бех-Романчук у 2020 році був стрибок на 6,87 метра, який вона здійснила на змаганнях у Берліні у вересні.

Досягнення Марини Бех-Романчук

Марина – призерка світових та континентальних першостей, чемпіонка Універсіади, учасниця Олімпійських ігор 2016 року, багаторазова чемпіонка України.

У 2019 році отримала звання "Найкращої спортсменки України у жовтні". За підсумками змагань Світового туру в приміщенні-2020 стала першою у загальному заліку серед стрибунок у довжину.