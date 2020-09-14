Українська стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук стала переможницею міжнародного легкоатлетичного турніру ISTAF в Берліні.

Бех-Романчук завоювала золото змагань з результатом 6,87 метра. Це найкращий результат українки в нинішньому сезоні, пише 24 канал.

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У боротьбі за першу сходинку Марина випередила чемпіонку світу Маланку Міхамбо (Німеччина), яка показала результат 6,77 м. 3 місце з 6,67 м у британки Джазмін Соєрс.

Відео переможного стрибку Бех-Романчук

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У серпні Бех-Романчук стала переможницею етапу Діамантової ліги в Стокгольмі. У вересні Марина виграла срібло на змаганнях Golden Roof Challenge в австрійському Інсбруку і на турнірі в Дессау.