Українка Бех-Романчук з рекордом виграла міжнародні змагання в Берліні: відео
Українська стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук стала переможницею міжнародного легкоатлетичного турніру ISTAF в Берліні.
Бех-Романчук завоювала золото змагань з результатом 6,87 метра. Це найкращий результат українки в нинішньому сезоні, пише 24 канал.
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У боротьбі за першу сходинку Марина випередила чемпіонку світу Маланку Міхамбо (Німеччина), яка показала результат 6,77 м. 3 місце з 6,67 м у британки Джазмін Соєрс.
Відео переможного стрибку Бех-Романчук
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У серпні Бех-Романчук стала переможницею етапу Діамантової ліги в Стокгольмі. У вересні Марина виграла срібло на змаганнях Golden Roof Challenge в австрійському Інсбруку і на турнірі в Дессау.
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