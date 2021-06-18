Народився у сорочці: Еріксена виписали з лікарні після успішної операції на серці

Півзахисника збірної Данії Крістіана Еріксена виписали з лікарні. 17 червня футболісту встановили кардіостимулятор після зупинки серця під час матчу Євро-2020 Данія – Фінляндія.
Гарні новини від Еріксена
Футболіст пробув у лікарні 6 днів. А у четвер, 17 червня, переніс операцію. Крістіану Еріксену імплантували дефібрилятор, який стимулюватиме роботу його серця.
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Данець погодився піти на цей крок, який рекомендували фахівці міжнародного рівня. Раніше британський професор спортивної кардіології Санджай Шарма, який працював з Крістіаном Еріксеном у лондонському Тоттенхемі, заявив, що навряд чи гравець зможе продовжити професійну кар'єру. Нагадаємо, що футболіст виступає за міланський Інтер.
Півзахисник навіть встиг відвідати партнерів у збірній. Крістіан звернувся до уболівальників національної команди та запевнив, що підтримуватиме своїх партнерів по команді в поєдинку проти Росії. Після цього Еріксен вирушить додому до родини.
У Еріксена зупинилось серце під час матчу: головне
- Наприкінці першого тайму поєдинку Євро-2020 Данія – Фінляндія Еріксен несподівано втратив свідомість. Капітан Данії Сімон К'яєр першим побачив падіння партнера по команді та миттєво надавав допомогу футболісту.
- Після цього на футбольне поле вибігли медики та кохана гравця. Інші футболісти Данії зробили коло навколо Еріксена. Все для того, щоб епізод не потрапив в об'єктиви трансляторів зустрічі та фотографів.
- Крістіан покидав поле лише на ношах, у нього були відкриті очі. Хоча це не було позитивним сигналом. Гравця відразу госпіталізували у найближчий госпіталь, де продовжили рятувати життя футболісту. Звідти надійшли позитивні новини, що стан Еріксена стабільний. Лікарі поки що не знайшли причини зупинки серця півзахисника. Проблем із серцем до цього у Крістіана не було.
- Лікар збірної Данії повідомив, що Еріксен пережив зупинку серця. Футболіста "повернули" після одного розряду дефібрилятора. Матч Данія – Фінляндія вирішили дограти у той же день на прохання самого Еріксена. Фінляндія здобула мінімальну перемогу.
- 15 червня данець вперше звернувся до фанатів із лікарняної палати.