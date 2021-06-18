Народився у сорочці: Еріксена виписали з лікарні після успішної операції на серці

Півзахисника збірної Данії Крістіана Еріксена виписали з лікарні. 17 червня футболісту встановили кардіостимулятор після зупинки серця під час матчу Євро-2020 Данія – Фінляндія.

Гарні новини від Еріксена

Футболіст пробув у лікарні 6 днів. А у четвер, 17 червня, переніс операцію. Крістіану Еріксену імплантували дефібрилятор, який стимулюватиме роботу його серця.

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Данець погодився піти на цей крок, який рекомендували фахівці міжнародного рівня. Раніше британський професор спортивної кардіології Санджай Шарма, який працював з Крістіаном Еріксеном у лондонському Тоттенхемі, заявив, що навряд чи гравець зможе продовжити професійну кар'єру. Нагадаємо, що футболіст виступає за міланський Інтер.

Півзахисник навіть встиг відвідати партнерів у збірній. Крістіан звернувся до уболівальників національної команди та запевнив, що підтримуватиме своїх партнерів по команді в поєдинку проти Росії. Після цього Еріксен вирушить додому до родини.

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