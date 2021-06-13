Слова Шутса у твітері передав журналіст Фабріціо Романо. Крім того, цю інформацію підтвердила данська державна телекомпанія DR.

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Шутс у ефірі NPO Radio 1, зокрема, повідомив, що футболіст перебуває у свідомості. Агент додав, що Крістіан дихає та може говорити.

Також стало відомим, що Еріксен вже поспілкувався з партнерами по збірній з допомогою відеозв'язку. Саме він попросив їх дограти матч проти Фінляндії.

Ми перебуваємо у контакті з Еріксеном. Гравці змогли поговорити з ним. Це гарна новина. Він дає раду з цією ситуацією. Футболісти грають заради Еріксена,

– заявив директор Федерації футболу Данії Петер Меллер.

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Матч проходив у межах 1 туру групового етапу Євро-2020. Гра відбувалася в столиці Данії Копенгагені. Температура повітря становила приблизно 17 градусів.

Данському футболісту стало зле на 43 хвилині 1 тайму. Біля чужого карного він, імовірно, хотів зробити ривок і раптово впав.

Одразу на поле вибіг медичний персонал збірної Данії. За деякий час з'явилися ще й лікарі, що працювали на грі.

Вони перебували поряд із футболістом упродовж 15 хвилин. Опісля його винесли з поля на ношах. У цей момент вдалося сфотографувати данця. На кадрах видно, що він відкрив очі. Щоправда, лікарі говорять: це свідчить про відсутність рефлексів.

Згодом стало відомим, що стан Еріксена стабілізувався та він перебуває у лікарні. За інформацією ЗМІ, медзаклад розміщується в 500 метрах від стадіону.

Щодо гри Данія – Фінляндія, то її перервали. Але команди вирішили все ж дограти. За 1,5 години після інциденту з Еріксеном футболісти знову вийшли на поле.

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