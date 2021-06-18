Кляйнфельд був присутній на матчі в Копенгагені, де раніше проводив інструктаж з надання невідкладної допомоги з бригадою на стадіоні.

До слова Еріксену встановлять кардіостимулятор після зупинки серця під час матчу Євро-2020

Коли Еріксен впав, він вийшов на поле, щоб допомогти лікарям датської команди.

Я був на трибуні на протилежному боці, коли він впав. Спочатку я нічого такого про цей момент не подумав. Але потім побачив, що доктор датської команди поводиться досить неспокійно. Я зрозумів, що відбувається щось ненормальне. У таких випадках швидкість має вирішальне значення. Тут треба було 2-3 хвилини, щоб Еріксен отримав удар струмом,

– сказав лікар.

"Він відкрив очі і заговорив зі мною. Я запитав його по-англійськи: "Ти повернувся?" Він сказав: "Так, я тут". А потім він додав: "Ось лайно, мені тільки 29 років", – розповів Кляйнфельд.

В Еріксена зупинилося серце на Євро-2020