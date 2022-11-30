Сенегал зворушливо присвятив перемогу над Еквадором зірковому Мане

Збірна Сенегалу 29 листопада переграла Еквадор в останньому турі групового раунду ЧС-2022. Сенегальці знайшли, кому присвятити свою перемогу.

Переможні голи в активі Ісмаїла Сарра та Каліду Кулібалі. У підсумку – 1:2, звитяга Сенегалу, який із другого місця групи "А" пробився у плей-офф Мундіалю у Катарі.

До теми Винагорода за настирливість: Сенегал переміг Еквадор та вийшов в плей-офф ЧС-2022

Сіссе: Я хотів би присвятити цю перемогу людині, яка робить неймовірні речі для країни

Після поєдинку головний тренер тріумфаторів Аліу Сіссе зізнався, кому команда присвячує переможний результат у матчі з Еквадором.

Я хотів би присвятити цю перемогу людині, яка робить неймовірні речі для країни. Який, на жаль, зараз не з нами у Катарі. Його звуть Садіо Мане,

– сказав наставник.

Нагадаємо, що Мане пропускає ЧС-2022 через травму, яку отримав у матчі німецької Бундесліги Вердер – Баварія. Навіть шамани не змогли поставити зіркового футболіста на ноги. Але і без свого лідера сенегальська збірна дає гідний бій суперникам на футбольному полі у Катарі.

Хоча раніше травмований Садіо був включений у заявку національної команди на Мундіаль-2022. Тренерський штаб сподівався, що футболіст зможе відновитись по ходу чемпіонату світу у Катарі. Але дива не сталось.

17 листопада офіційний сайт Баварії повідомив, що вінгер переніс операцію. Лідеру збірної Сенегалу прикріпили сухожилля до головки правої малогомілкової кістки.

У плей-офф ЧС-2022 Сенегал зіграє проти Англії. Поєдинок відбудеться 4 грудня о 21:00.