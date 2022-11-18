Лівий вінгер отримав травму у матчі німецької Бундесліги Баварія – Вердер (6:1). Спершу повідомлялось, що у Мане несерйозні проблеми із сухожиллям, які не потребують операції. У Сенегалі навіть почали поговорювати, що місцеві шамани будуть ставити Садіо на ноги та включили футболіста у заявку на чемпіонат світу-2022.
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Зірковий вінгер вже переніс операцію
Однак прогнози та надії не стали реальністю. Мане пропустить Мундіаль у Катарі.
Як повідомила Баварія, Садіо вже прооперували в австрійському Інсбруку. Операція минула успішно, лідеру збірної Сенегалу прикріпили сухожилля до головки правої малогомілкової кістки. Вже через декілька днів вінгер розпочне своє відновлення у розташуванні мюнхенського клубу.
- У сезоні-2022/2023 Мане встиг провести 23 матчі, у яких забив 11 голів та зробив 4 асисти.
- Нагадаємо, що влітку 2022-го Садіо змінив англійський Ліверпуль на німецьку Баварію.
- Сенегальський вінгер уклав контракт до кінця червня 2025 року.