Вже з перших секунд Садіо Мане повів Баварію уперед. Стартова активність принесла свій результат – 1:0 завдяки голу Джамала Мусіали, пише 24 канал.

​Дивіться також Дірявий захист без Миколенка: Евертон зганьбився у Кубку ліги – відеоогляд матчу

Шість голів від Баварії та проблеми Мане

Вердер швидко зрівняв рахунок у матчі 1:.

На 15-й хвилині Мане присів на футбольне поле, тримаючись за коліно. Сенегальський вінгер спробував продовжити гру, але не зміг.

Вже через п'ять хвилин Юліан Нагельсманн був змушений посадити свого лідера на лаву запасних. Замість нього на полі з'явився Лерой Сане.

Після чого п'ять м'ячів влетіло у ворота Вердера. Баварія розгромила суперника з рахунком 6:1. Мюнхенці зміцнили своє лідерство у турнірній таблиці Бундесліги – 31 бал проти 27-ми у другого Фрайбурга. Але суперник ще не зіграв свого поєдинку 14-го туру.

Мане отримав травму за 11 днів до початку чемпіонату світу-2022. Нагадаємо, що Мане у разі уникнення серйозного пошкодження поїде у Катар у складі збірної Сенегалу. У груповому раунді національна команда Садіо зіграє проти господаря турніру Катару, Нідерландів та Еквадору.

Цікаво! Мане лише у липні 2022 року став гравцем Баварії та одразу заробив місце в основі. За мюнхенський клуб провів 23 поєдинки, у яких наколотив 11 голів та зробив 4 асисти.