У заявку увійшло 26 футболістів, серед яких є топові лідери сенегальської збірної: Едуар Менді, Каліду Кулібалі, Абду Діалло та інші. Також місце у списку тих, хто поїде у Катар знайшлось Садіо Мане, який травмувався у матчі Баварія – Вердер.

До теми Шамани підійматимуть на ноги Мане: Сенегал робить усе, щоб їх лідер не пропустив ЧС-2022

Сенегал не втрачає надію

ЗМІ повідомляли, що у вінгера проблеми із сухожиллям. Представники збірної Сенегалу були стурбовані таким пошкодженням свого лідера.

Генеральна секретарка ФІФА Фатма Самура, як народилась у Сенегалі, раніше розповідала, що збірна буде звертатись до місцевих шаманів, які повинні поставити Мане на ноги.

Наразі невідомо, чи зможе Садіо вийти на футбольне поле у Катарі. Не виключено, що Мане просидить ЧС-2022 на лаві запасних.

Раніше була інформація, що зірковий вінгер Баварії навіть із травмою потрапить у заявку Сенегалу на Мундіаль.



Заявка збірної Сенегалу на ЧС-2022 / Фото з твітеру національної команди

Календар матчів групового раунду для Сенегалу