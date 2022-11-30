Победные голы в активе Исмаила Сарра и Калида Кулибали. В итоге – 1:2, победа Сенегала, который со второго места группы "А" пробился в плей-офф Мундиаля в Катаре.
Награда за назойливость: Сенегал победил Эквадор и вышел в плей-офф ЧМ-2022
Сиссе: Я хотел бы посвятить эту победу человеку, делающему невероятные вещи для страны.
После поединка главный тренер триумфаторов Алиу Сиссе признался, кому команда посвящает победный результат в матче с Эквадором.
Я хотел бы посвятить эту победу человеку, делающему невероятные вещи для страны. Который, к сожалению, сейчас не с нами в Катаре. Его зовут Садио Мане,
– сказал наставник.
Напомним, что Мане пропускает ЧМ-2022 из-за травмы, полученной в матче немецкой Бундеслиги Вердер - Бавария. Даже шаманы не смогли поставить звездного футболиста на ноги. Но и без своего лидера сенегальская сборная дает достойное сражение соперникам на футбольном поле в Катаре.
Хотя ранее травмированный Садио был включен в заявку национальной команды на Мундиаль-2022. Тренерский штаб надеялся, что футболист сможет восстановиться в ходе чемпионата мира в Катаре. Но чуда не произошло.
17 ноября официальный сайт Баварии сообщил, что Вингер перенес операцию. Лидеру сборной Сенегала прикрепили сухожилие к головке правой малоберцовой кости.