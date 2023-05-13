Після зриву поєдинку за абсолют з Тайсоном Ф'юрі Олександр Усик отримав обов'язкового претендента на чемпіонські пояси Даніеля Дюбуа. Проте представники боксерів не змогли домовитися щодо контракту на титульний бій до оголошеного дедлайну. Тож тепер мегафайт буде виставлений на торги.

Оце так Випиває кілька пляшок пива та загоряє: Ф'юрі "наполегливо" готується до наступного поєдинку

Чекаємо новин наступного тижня

Менеджер чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика Егіс Клімас розповів, коли саме відбудуться торги.

Ми не змогли домовитися з Тайсоном Ф’юрі, тому направили WBA запит, щоб вони призначили промоутерські торги з бою Усик – Дюбуа. Ймовірно, вони відбудуться наступного тижня. Ось як воно буде,

– сказав Клімас.

Також менеджер висловив свою думку стосовно провальних переговорів з Тайсоном Ф'юрі.

"Щодо переговорів з Ф’юрі, то ми не перші й не останні, хто опинився в такій ситуації. Сталося те, що сталося. Ми нічого не можемо з цим зробити.

Ф’юрі – це Ф’юрі, він має інший менталітет. Подивимося, чи вдасться влаштувати цей поєдинок наприкінці року. Завжди є велика різниця, коли одна сторона йде за спадщиною, а інша – за грошима", – розповів Клімас.

Де і коли відбудеться бій Усик – Дюбуа