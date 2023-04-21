Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBF Олександр Усик чекає на зустріч з британським боксером Даніелем Дюбуа. Представники боксерів повинні узгодити дату поєдинку до 2 травня.
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Менеджер Олександра Усика Егіс Клімас прокоментував хід переговорів із командою регулярного чемпіона WBA та назвав орієнтовну дату мегафайту.
"Дюбуа – обов'язковий претендент WBA. Зараз ми ведемо переговори та сподіваємось, що угода буде укладена і нам не будуть потрібні промоутерські торги. Однак якщо прогресу в переговорах в найближчі кілька днів не буде, то, ймовірно, справа закінчиться промоутерськими торгами.
Коли може відбутися поєдинок? В кінці липня – на початку серпня", – розповів Клімас.