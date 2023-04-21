Всесвітня боксерська асоціація (WBA) зобов'язала Олександра Усика провести захист титулу з британським боксером Даніелем Дюбуа. Для українського чемпіона це буде першій бій з серпня минулого року, коли Олександр переміг у реванші Джошуа.

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Красюк: Польща для нас є братньою країною

Промоутер Олександр Красюк поділився останніми новинами з переговорів з представниками Даніеля Дюбуа. Цілком ймовірно, що поєдинок проведуть в Польщі, де буде забезпечена величезна підтримка Усика зі сторони українських і місцевих уболівальників. Проте це не єдиний варіант локації мегафайту.

Розглядаємо кілька опцій для місця проведення. Найголовніша це Велика Британія, також дивимось на Близький Схід. І є така цікава ідея, наразі ми її відпрацьовуємо, зробити цей поєдинок у Польщі, де є надзвичайно велика кількість наших співвітчизників, і Польща для нас є братньою країною. Чому б не скористатись цими обставинами?,

– заявив Красюк.

Раніше менеджер Усика Егіс Клімас розповів, коли може відбутися бій Усик – Дюбуа. Боксери не планують затягувати переговори, які повинні завершитися до 2 травня.