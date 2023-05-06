WBA надала 30 днів для переговорів, щоб представники боксерів узгодили контракт на титульний поєдинок Усик – Дюбуа. Але промоутери не зуміли дійти згоди до 2 травня – дедлайну, який встановила асоціація.

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Попереду промоутерські торги

Промоутер чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександра Усика Олександр Красюк прокоментував ситуацію, яка склалася довкола титульного бою. За його словами, поєдинок Усик – Дюбуа буде виставлений на промоутерські торги.

Ми чекаємо, коли WBA призначить день промоутерських торгів. Тим часом докладаємо зусиль для досягнення угоди,

– сказав Красюк.

Зазначимо, що місце бою теж ще не визначено. Сторона Усика прагне провести бій у Польщі, де українець матиме потужну підтримку від співвітчизників. Натомість представники Дюбуа наполягають на проведенні поєдинку у Великій Британії. Втім, сам Усик не проти поїхати на Туманний Альбіон, з яким у нього пов'язані приємні спогади.

Красюк також повідомив, що найкраще було б провести поєдинок наприкінці липня або на початку серпня. Якщо український боксер зуміє захистити титули, тоді відкривається дорога на фантастичний турнір чотирьох у Саудівській Аравії, який запланований на грудень. Шейхи вже приготували космічні гонорари для топ-зірок хевівейту.