Усі шанувальники боксу засмутилися через зрив "Бою століття" між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком. Тому новина журналіста порталу talkSPORT Саймона Джордана стала ковтком свіжого повітря.

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Світ в очікуванні наймасштабніших поєдинків

За його інформацією, шейхи Саудівської Аравії підготували солідні гонорари для проведення суперсерії топ-боксерів хевівейту. Спочатку відбудуться поєдинки Усик – Ф'юрі та Джошуа – Вайлдер. А у вирішальній битві зустрінуться переможці двобоїв.

"Я хотів поговорити про події, що, ймовірно, відбудуться у надважкій вазі.

Є спостереження й чутки, які, я думаю, мають певну правду – що на Близькому Сході відбудеться серія боїв за участю Ф’юрі, Усика, Джошуа та Вайлдера.

Відбудуться три поєдинки: Ф’юрі проти Усика, Вайлдер проти Джошуа. Два переможці цих боїв знову зустрінуться на Близькому Сході для остаточного протистояння.

Це дасть відповідь на питання, чому Ентоні Джошуа вирішив не битися до грудня", – сказав Джордан.

Зірки хевівейту в очікуванні