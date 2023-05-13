После срыва поединка за абсолют с Тайсоном Фьюри Александр Усик получил обязательного претендента на чемпионские пояса Даниэля Дюбуа. Однако представители боксеров не смогли договориться о контракте на титульный бой к объявленному дедлайну. Теперь мегафайт будет выставлен на торги.
Вот так Выпивает несколько бутылок пива и загорает: Фьюри "настойчиво" готовится к следующему поединку
Ждем новостей на следующей неделе
Менеджер чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика Эгис Климас рассказал, когда состоятся торги.
Мы не смогли договориться с Тайсоном Фьюри, потому направили WBA запрос, чтобы они назначили промоутерские торги по бою Усик – Дюбуа. Вероятно, они состоятся на следующей неделе. Вот как оно будет,
– сказал Климас.
Также менеджер высказал свое мнение по поводу провальных переговоров с Тайсоном Фьюри.
"Что касается переговоров с Фьюри, то мы не первые и не последние, кто оказался в такой ситуации. Случилось то, что произошло. Мы ничего не можем с этим поделать.
Фьюри – это Фьюри, у него другой менталитет. Посмотрим, удастся ли устроить этот поединок в конце года. Всегда есть большая разница, когда одна сторона идет за наследством, а другая – за деньгами", – рассказал Климас.
Где и когда состоится бой Усик – Дюбуа
- Отметим, что в начале апреля WBA официально санкционировала бой между Усиком и Дюбуа.
- Сторона Усика настаивает на проведении поединка в Польше, где нашему боксеру будет гарантирована поддержка болельщиков.
- Представители Дюбуа стремятся организовать бой в родных стенах – Великобритании.
- По словам Александра Красюка, бой состоится в конце июля или начале августа.
- Если Александр Усик победит Даниэля Дюбуа, тогда украинский чемпион станет участником мегатурнира четырех топ-звезд хевивейта в Саудовской Аравии.
- За бой с "Цыганским королем" Усик получит кругленькую сумму.