После срыва поединка за абсолют с Тайсоном Фьюри Александр Усик получил обязательного претендента на чемпионские пояса Даниэля Дюбуа. Однако представители боксеров не смогли договориться о контракте на титульный бой к объявленному дедлайну. Теперь мегафайт будет выставлен на торги.

Вот так Выпивает несколько бутылок пива и загорает: Фьюри "настойчиво" готовится к следующему поединку

Ждем новостей на следующей неделе

Менеджер чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика Эгис Климас рассказал, когда состоятся торги.

Мы не смогли договориться с Тайсоном Фьюри, потому направили WBA запрос, чтобы они назначили промоутерские торги по бою Усик – Дюбуа. Вероятно, они состоятся на следующей неделе. Вот как оно будет,

– сказал Климас.

Также менеджер высказал свое мнение по поводу провальных переговоров с Тайсоном Фьюри.

"Что касается переговоров с Фьюри, то мы не первые и не последние, кто оказался в такой ситуации. Случилось то, что произошло. Мы ничего не можем с этим поделать.

Фьюри – это Фьюри, у него другой менталитет. Посмотрим, удастся ли устроить этот поединок в конце года. Всегда есть большая разница, когда одна сторона идет за наследством, а другая – за деньгами", – рассказал Климас.

Где и когда состоится бой Усик – Дюбуа