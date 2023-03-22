Команди Олександра Усика й Тайсона Ф'юрі більше не ведуть переговори щодо проведення бою за абсолютного чемпіона світу у важкій вазі. Сторона британського боксера почала відверто нахабніти.
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Представники Тайсона Ф'юрі вирішили "вилізити на голову" команді Усика, що логічно не сподобалось українській стороні, яка і так достатньо йшла на компроміс з британцями, вибираючи гірші умови договору. Все, аби бій відбувся. Розподіл гонорару — єдина матеріальна частина договору, яку вдалося погодити представникам Усика та Ф'юрі: британець мав отримати 70 відсотків від усіх грошей, а українець – 30.
У березні менеджер українця Егіс Клімас заявив, що сторона Усика готова відмовитися від зустрічі з Ф'юрі, якщо бій не буде офіційно анонсовано на 29-е квітня. Сам український боєць звертався до Тайсона, аби той поквапився з підписанням контракту. Водночас менеджер Усика наполягає, що з боку англійського володаря титулу WBC продовжували надходити все нові вимоги до суперника.
Ми — аутсайдери, але не можемо погоджуватися на все, що у таборі британця нам закидають. На які компроміси не йшов би Усик, його штовхали на ще більші,
– розповів Клімас.
Очікувалося, що історичний поєдинок за чотири титули в надважкій вазі має відбутися навесні на лондонській арені Уемблі.
Подальші дії зі сторони Усика
- У ситуацію втрутилася WBA. В організації, чий пояс належить Усику, заявили, що підписані контракти на бій мають бути надані боксерами до 1-го квітня. В іншому разі Олександру призначать бій з обов'язковим претендентом за лінією Асоціації, британцем Даніелем Дюбуа.
- Український боксер уже згорнув тренувальний табір, в якому готувався до бою з Ф'юрі.
- Найближчим часом команда Усика займеться плануванням його наступного поєдинку — найбільш ймовірно, що проти обов'язкового претендента Дюбуа в червні або липні.