Команди Олександра Усика й Тайсона Ф'юрі більше не ведуть переговори щодо проведення бою за абсолютного чемпіона світу у важкій вазі. Сторона британського боксера почала відверто нахабніти.

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Представники Тайсона Ф'юрі вирішили "вилізити на голову" команді Усика, що логічно не сподобалось українській стороні, яка і так достатньо йшла на компроміс з британцями, вибираючи гірші умови договору. Все, аби бій відбувся. Розподіл гонорару — єдина матеріальна частина договору, яку вдалося погодити представникам Усика та Ф'юрі: британець мав отримати 70 відсотків від усіх грошей, а українець – 30.

У березні менеджер українця Егіс Клімас заявив, що сторона Усика готова відмовитися від зустрічі з Ф'юрі, якщо бій не буде офіційно анонсовано на 29-е квітня. Сам український боєць звертався до Тайсона, аби той поквапився з підписанням контракту. Водночас менеджер Усика наполягає, що з боку англійського володаря титулу WBC продовжували надходити все нові вимоги до суперника.

Ми — аутсайдери, але не можемо погоджуватися на все, що у таборі британця нам закидають. На які компроміси не йшов би Усик, його штовхали на ще більші,

– розповів Клімас.

Очікувалося, що історичний поєдинок за чотири титули в надважкій вазі має відбутися навесні на лондонській арені Уемблі.

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