29 квітня Олександр Усик повинен був провести об'єднавчий бій проти Тайсона Ф'юрі, але через жадібність "Циганського короля" переговори були зірвані. Тепер замість боротьби за четвертий пояс хевівейту Усик повинен провести обов'язковий захист своїх поясів.

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Новий суперник Усика

У WBA офіційно санкціонували титульний бій між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Організація надала представникам боксерів 30 днів на узгодження контракту. Переговорний період триватиме з 4 квітня до 2 травня.

Раніше повідомлялося, що сторони вже розпочали переговори стосовно організації поєдинку. Розглядається дві локації мегафайту – Лондон та Манчестер.

Нагадаємо, що свій останній бій Олександр Усик провів 20 серпня 2022 року. Тоді завдяки роздільному рішенню суддів він захистив чемпіонські титули WBA, WBO та IBF у реванші з Ентоні Джошуа.

Що відомо про суперника Усика