Джошуа: Я вірю, що моїх кондицій вистачить

Британський боксер поділився своїми думками щодо реваншу. Зокрема, він прокоментував чутки про те, що Усик набрав 15 кілограмів перед реваншем.

Варте уваги Усик притягнув віслюка на пресконференцію з Джошуа: смішне фото

"Це велика вага. Я не можу сказати, чому він це зробив. Якби я набирав 15 кілограмів, то тому, що відчував би себе недостатньо великим у певній вазі. Суперваговик може набирати скільки завгодно, і Усик вирішив додати у вазі. Я б зробив це з такої причини.

Друга причина – я б бив важче, якби додав таку вагу. Я б міг краще впоратися з суперниками, тому що в попередньому поєдинку в надважкій вазі не відчував себе досить сильним.

Причин може бути море, тільки Усик здатний відповісти на ці запитання. Ти не проводиш багато часу в кімнаті з терезами. Хоч би як ти тренувався, твоє тіло адаптується до цього. Тож, ймовірно, це сталося природним шляхом", – сказав Ентоні.

Джошуа також переконаний, що зможе достроково закінчити поєдинок, нокаутувавши Усика у реванші.

Я вірю, що я готовий. Я вірю, що моїх кондицій вистачить, щоб нокаутувати Усика. Я вірю, що моя міць не зникне. Я готовий виступати та влаштувати жорсткий бій. Я не хочу давати прогнози, а просто говорю, що готовий,

– наголосив британець.

Усик – Джошуа 2: головне про бій