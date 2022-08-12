Вже за тиждень Олександр Усик зійдеться у ринзі проти Ентоні Джошуа. Бій стане реваншем для британця, який програв українцю у вересні минулого року, втративши чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF.
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Поєдинок викликав великий ажіотаж в Україні. Через це боксер вирішив зробити подарунок землякам та особисто викупив права на трансляцію. Дізнавайтесь докладніше, де дивитись бій Усик – Джошуа безкоштовно.
Також під час бою благодійний фонд Usyk Foundation за підтримки Parimatch Ukraine та Megogo організують благодійну акцію. Її мета – зібрати 1 мільйон доларів, які підуть на закупівлю 100 автомобілей для Збройних сил України.
Головне про бій-реванш проти Джошуа:
- У вересні минулого року Олександр здолав Ентоні за одностайним рішенням суддів. Це дозволило Усику стати володарем чемпіонських поясів WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.
- Джошуа скористався правом на реванш, тому тепер українцю треба буде захистити свої нагороди. Заради цього бою Олександр виїхав з України в березні і розпочав підготовку.
- Перший бій пройшов у Лондоні, на "полі суперника". Новий поєдинок вирішили провести у Саудівській Аравії у місті Джидда. Дата – 20 серпня 2022 року.
- Букмекери називають Усика фаворитом бою проти Джошуа. Коефіцієнт на тріумф українця складає 1,65, тоді як на AJ – 2,55. Нічия оцінюється у 19,00.
- Переможець двобою може зустрітись із володарем поясу WBC Тайсоном Ф'юрі, який передумав завершувати кар'єру. "Циганський король" має намір стати абсолютним чемпіоном.