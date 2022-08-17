В середу, 17 серпня, Усик та Джошуа провели пресконференцію, після якої в них була перша дуель поглядів. Усик на цю подію прийшов у козацькому вбранні, з чубом на голові. А після цього ще й заспівав "Ой у лузі червона калина".

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Після цього боксери провели ще одну дуель поглядів – вже на фоні Червоного моря. Варто відзначити, що організатори бою Усик – Джошуа дали йому назву "Лють на Червоному морі" (Rage on the Red sea).

Під час цієї дуелі поглядів Усик усміхався. І навіть намагався відмахуватися від промоутера Едді Хірна. Натомість Джошуа зберігав цілковиту серйозність. Правда він в цей час перебував в навушниках.

Відео дуелі поглядів Усик – Джошуа