Промоутер: Це подарунок Олександра Усика

Олександр Красюк, промоутер володаря титулів WBA, WBO та IBF у важкій вазі Олександра Усика розповів, що його підопічний на власні кошти викупив права на трансляцію реваншу з Ентоні Джошуа.

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Насправді чим ближче до бою, тим більше процесів необхідно контролювати, ініціювати. Багато таких дрібних речей, без яких неможливо провести подію, трансляцію. Суто організаційні моменти, від яких багато чого залежить. Ну ось зокрема трансляція в Україні. З одного боку, все виглядає просто – прийняв по супутнику і показуєш. Але насправді цього разу трансляція буде незвичайною,

– сказав промоутер.

Раніше вже повідомлялося, що реванш Усик – Джошуа українці зможуть переглянути безплатно. Красюк поясним з чим це пов'язано. Також він розповів, де українці зможуть переглянути довгоочікуваний поєдинок.

"Це подарунок Олександра Усика, бо він за свої гроші одержав ці права і безкоштовно хоче передати всьому українському народу, щоб цей поєдинок кожен охочий українець міг спостерігати у прямому ефірі. Тому станом сьогодні ми розуміємо, що потрібно зробити максимальну дистрибуцію цього поєдинку. Наші партнери Megogo формуватимуть цей сигнал. Сигнал приходитиме на телеканал "Суспільне". Наприклад, той, хто не має доступу до інтернету або до Megogo, зможе дивитись цей поєдинок у прямому ефірі на цьому телеканалі. Також цей поєдинок буде на ютубі на офіційному каналі Олександра Усика. І швидше за все цей поєдинок транслюватиме ще один наш партнер – компанія Парі-Матч на своєму сайті та у своєму додатку", – роз'яснив Красюк.

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Головна мета трансляції – допомогти Україні

Промоутер наголосив, що завдання команди Усика – зробити максимальну кількість контактів з аудиторією. Це пов'язано з тим, що фонд боксера використовує цю нагоду для того, щоб зібрати гроші на допомогу Україні.

Під час прямого ефіру кожен охочий матиме можливість за допомогою QR-коду зробити внесок у перемогу. Також усі гроші від спонсорів, які допомагатимуть із цією трансляцією, переходитимуть до фонду Олександра Усика та будуть використані також для допомоги Україні,

– розповів фахівець.

"Насправді на цей раз це не просто спортивна подія. Спортивна подія тут на другому плані. Це метод, яким хоче скористатися Олександр. Адже він заснував свій благодійний фонд, який досить успішно працює, допомагаючи людям та збройним силам. Допомоги ніколи не буває надто багато, тому в рамках цієї трансляції збиратимуться гроші, і потім сам Олександр публічно звітуватиме, як ці гроші були використані. З таким закликом, я думаю, сам Олександр ближче до поєдинку звернеться до своїх земляків та своїх фанатів. Хто може, хто має бажання допомогти Україні, нехай це зробить. А наше завдання — зробити так, щоб сам процес був максимально доступним і простим для будь-кого", – додав Красюк.

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