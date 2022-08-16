Усик: Це велика мотивація для мого народу

Непереможний боксер прокоментував свій вчинок. Він наголосив, що для українців є дуже важливим побачити бій за його участі.

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Дуже важливо. Люди повинні бачити, мій український народ повинен бачити цей поєдинок. У нас зараз іде війна, нам є куди витрачати гроші – на допомогу ЗСУ та людям, які потребують цього. Безплатна трансляція для українського народу – це дуже важливо. Гроші, які люди могли використати для купівлі трансляції, вони можуть використати для допомоги комусь,

– наголосив Усик.

Також Олександр зазначив, що реванш є надзвичайною мотивацією, як і для нього, так і для його земляків.

"Думаю, що це велика мотивація для мого народу, для моїх дітей, дружини, команди. Ми мотивовані", – зазначив чемпіон.

Усик – Джошуа: головне про реванш

Бій-реванш відбудеться 20 серпня, поєдинок прийматиме Саудівська Аравія. Українець вже прибув до Джидди, де і відбудеться зустріч.

Початок прямої трансляції реваншу Усик – Джошуа запланований на 22:00. Однак сам бій може розпочатися не раніше, аніж 23:00. Де дивитися поєдинок можете переглянути за посиланням.

Нещодавно на сайті 24 каналу вийшло ексклюзивне інтерв'ю з Олександром Красюком, промоутером Усика. Він розповів про підготовку боксера до реваншу, хто вплинув на рішення Олександра прийняти бій-відповідь та як вплинула війна на бокс.

Нагадаємо, що для Усика це буде перший захист своїх чемпіонських титулів – WBA, WBO та IBF. Він відібрав їх у британця у вересні 2021 року.