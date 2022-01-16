Вучич чекає на Джоковича у Сербії

Суд відхилив апеляцію сербського тенісиста 16 січня. Тепер Джокович не зможе зіграти на Australian Open.

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Новак уже вилетів з Австралії та відправився в Дубаї.

Вучич повідомив, що вже поспілкувався з Джоковичем. Він закликає тенісиста якнайшвидше повернутися на батьківщину.

Президент Сербії наголосив, Новаку завжди раді у його рідній країні.

Вони гадають, що принизили Джоковича цими діями. Вони протягом 10 днів знущалися з найкращого тенісиста світу. Але вони принизили себе. Джокович може повернутися до своєї країни з високо піднятою головою, дивлячись усім прямо в очі,

– заявив Вучич.

Джоковича депортували з Австралії