Вучич чекає на Джоковича у Сербії

Суд відхилив апеляцію сербського тенісиста 16 січня. Тепер Джокович не зможе зіграти на Australian Open.

До теми Суд відхилив апеляцію Джоковича: першу ракетку світу депортують з Австралії

Новак уже вилетів з Австралії та відправився в Дубаї.

Вучич повідомив, що вже поспілкувався з Джоковичем. Він закликає тенісиста якнайшвидше повернутися на батьківщину.

Президент Сербії наголосив, Новаку завжди раді у його рідній країні.

Вони гадають, що принизили Джоковича цими діями. Вони протягом 10 днів знущалися з найкращого тенісиста світу. Але вони принизили себе. Джокович може повернутися до своєї країни з високо піднятою головою, дивлячись усім прямо в очі,
– заявив Вучич.

Джоковича депортували з Австралії

  • Новак прибув до Мельбурну, аби виступити на Australian Open.
  • Проте його не пустили до Австралії. Візу спортсмена анулювали, аргументуючи це тим, що Джокович немає щеплення проти коронавірусу.
  • Спортсмен перемістився в "імміграційний ізолятор". Він подав апеляцію на відповідне рішення.
  • 10 січня Новак виграв суд. Спортсмен навіть встиг провести перші тренування в Австралії.
  • Проте Джоковича затримали вдруге, а його візу анулювали.
  • Йому можуть заборонити в'їзд до країни на три роки.