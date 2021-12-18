Джима з нулем може боротися за топ-3, – обнадійлива заява тренера збірної України з біатлону

Українська збірна з біатлону не вражає результатами на початку сезону. Тренер жіночої команди Урош Велепець розповів про нестабільну стрільбу Юлії Джими.

Велепець: Це не технічна помилка

Якщо ногами Юлія Джима ще може конкурувати з суперницями, то робота на стрільбищі, м'яко кажучи, погана. Біатлоністка, яка колись відзначалась хорошою стрільбою, втратила свою стабільність після збільшення швидкості.

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Урош Велепець прокоментував початок сезону для 31-річної киянки. Словенський наставник впевнений, що біатлоністці потрібно спокійніше підходити до стрільби, тоді у Юлії будуть шанси поборотись не лише за десятку найкращих, а й за медалі.

Щодо Джими, то стрільба вже кілька днів нестабільна. Це не технічна помилка, потрібно просто заспокоїтись та працювати. Впевнений, що влучатиме. Радий, що швидкість залишилася, вона може з нулем потрапляти до топ-3 чи топ-6,

– сказав головний наставник збірної.

Як виступає Джима у новому сезоні

Найвищий її результат у сезоні-2021/2022 – це 14-те місце у гонці переслідування в шведському Естерсунді.

Ще двічі завершувала гонку у топ-20. Було це у спринті у все тому ж Естерсунді, коли Джима стала 19-ю, та 15-ю українка фінішувала у спринті в австрійському Хохфільцені.

За чотири етапи Юлія Джима показує найкращий результат серед українок. Олімпійська чемпіонка у Сочі йде 26-ю у загальному заліку Кубка світу, маючи у своєму активі 95 очок.