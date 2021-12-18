Чергові проблеми у складі України

Збірна України буде представлена у двох гонках. Першими на старт вийдуть жінки. У складі синьо-жовтої команди у персьют пробились чотири біатлоністки, але не всі стартуватимуть.

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На жаль, Ірина Петренко повертається в Україну для медичного обстеження. Після тренування в українки погіршився стан здоров'я, тому тренери вирішили не ризикувати спортсменкою. Вже після медогляду стане зрозуміло, чи зможе Петренко, яка лише у цьому сезоні повернулась після травми та народження дитини, тренуватись далі.

Тому на старт вийдуть три українські біатлоністки. Першою у боротьбу вступить капітан жіночої команди Олена Білосюк. Її відставання від лідерки, якою буде норвежка Марте Олсбю Ройзеланд, складає понад одну хвилину.

Цікаво, що різниця у часі на старті між українками буде лише у 21 секунду.

Склад Україна на жіночий персьют

18. Олена Білосюк +1:03

29. Дар'я Блашко +1:11

41. Юлія Джима +1:24

Щодо чоловіків, то в України вийдуть на трасу в Ансі два біатлоністи – Тарас Лесюк та Артем Тищенко. Обидвоє стартують в останніх десятках.

Склад України на чоловічий персьют

46. Тарас Лесюк +1:58

55. Артем Тищенко +2:11

Нагадаємо, що основна чоловіча команда України пропускає четвертий етап Кубка світу у Франції.

До уваги. Обидві гонки відбудуться 18 грудня. Жіночий персьют стартує о 14:00, а чоловіки вийдуть на трасу о 16:00 за київським часом.